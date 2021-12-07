Правительство проработает вопрос поставок газа «Роснефти» в Европу

Правительство РФ совместно с «Роснефтью» и «Газпромом» к 1 марта 2022 года должно представить президенту России согласованные предложения по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа «Роснефти» на европейский рынок. Объём экспорта составит до 10 млрд кубометров в год. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития ТЭК от 6 октября, пишет «Интерфакс».

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Информацию о поручении Путина подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта тема прорабатывается в правительстве.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом». Он предложил платить увеличенный налог на добычу газа, что позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей в год. Однако тогда сообщалось, что у компании нет значимых свободных объёмов газа, а при доступе к экспорту «Роснефти» цены на газ упадут, что повлияет в том числе на портфель контрактов «Газпрома».