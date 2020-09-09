Правительство продлит программу кешбэков за туры по России

https://static.news.ru/photo/dc1385f2-f353-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой в ближайшее время подготовить документы, необходимые для продления программы кешбэка за туры по России.

По словам председателя правительства, предложение о расширении программы до конца 2020 года поддержал президент РФ Владимир Путин и поручил проработать выделение дополнительных средств на следующий год, передаёт RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризм просит российские власти сделать постоянной программу кешбэка за туры по стране. На сегодня программа продлена до 20 декабря, что уже помогло туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.

С 28 августа акционные туры приобрели более 50 тыс. россиян, сумма путёвок составила более 1,5 млрд рублей, средний чек путёвки — от 50 до 57 тыс. рублей. На кешбэк претендует от 20 до 75 тыс. человек, но при этом покупать путёвку нужно онлайн и оплачивать только картой «Мир». Получить можно от 5 до 15 тыс. рублей. Повышенным спросом у туристов пользуются курорты Краснодарского края, Кавминводы, поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.