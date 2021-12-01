Правительство продлит лицензии и разрешения для бизнеса до 2023 года

Правительство России намерено продолжать практику автоматического продления лицензий для бизнеса, которая появилась в начале пандемии. Как заявил на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства премьер-министр Михаил Мишустин, это коснётся более 10 тысяч разрешительных документов. Слова Мишустина приводит ТАСС.

Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты лётной годности, разрешения на строительство и многие другие документы, — сказал премьер-министр.

По его словам, такой подход сокращает издержки бизнеса и помогает предпринимателям тратить меньше времени на контакты с властями.