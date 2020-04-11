Правительство признало газомоторное топливо товаром первой необходимости

https://static.news.ru/photo/814d3b74-7be7-11ea-9f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил внесение всех видов газомоторного топлива в рекомендуемый перечень товаров первой необходимости.

Соответствующее распоряжение было подписано в целях стабильного обеспечения топливом транспортных средств, в том числе общественного пассажирского транспорта, коммунальной техники и населения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В список также войдут компримированный природный газ и сжиженный углеводородный газ.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Пермского края договорились с представителями крупных торговых сетей о продаже продуктов первой необходимости без наценок.