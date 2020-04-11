Правительство признало газомоторное топливо товаром первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил внесение всех видов газомоторного топлива в рекомендуемый перечень товаров первой необходимости.
Соответствующее распоряжение было подписано в целях стабильного обеспечения топливом транспортных средств, в том числе общественного пассажирского транспорта, коммунальной техники и населения в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В список также войдут компримированный природный газ и сжиженный углеводородный газ.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Пермского края договорились с представителями крупных торговых сетей о продаже продуктов первой необходимости без наценок.
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