Правительство посчитало, сколько другие государства должны России

https://static.news.ru/photo/667a7348-2d17-11eb-985c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Доля просроченной задолженности зарубежных государств России может достигнуть 25%. Прогноз опубликован в проекте изменений в программу управления госфинансами.

Минфину поручено в следующем году снижать долю просроченной задолженности иностранных государств-заёмщиков. Согласно документу, новым целевым показателем ведомства становится уровень «плохих долгов», сообщают «Известия».

Согласно задаче, поставленной в документе, задолженность зарубежных государств в следующем году должна снизиться до 24%, к 2023 году достигнуть 23% и остаться на этом уровне в 2024 году.

По состоянию на 1 ноября текущего года Россия выдала займов на сумму 120 млрд руб. Вернули за этот же период заёмщики 107 млрд руб. До пандемии планировалось прокредитовать иностранных партнёров на 300 млрд руб. Но сейчас рассматривается возможность изменений в графике платежей.

В целом же ведомство ожидает запланированное поступление платежей в установленные сроки.

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