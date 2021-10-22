Правительство Подмосковья поддержит предпринимателей в нерабочую неделю

Федеральные власти и правительство Подмосковья помогут компаниям, которые приостановят работу или перейдут в онлайн-режим с 28 октября по 7 ноября. Об этом телеканалу «360» сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По её словам, помощь могут получить около 110 тысяч компаний.

Прежде всего мы знаем, слышали вместе с вами поручение нашего президента о том, чтобы была возобновлена мера поддержки в виде субсидии, которая уже была в предыдущие периоды реализована у нас. Это субсидия в размере одного МРОТ на одного сотрудника, — сказала Зиновьева.

Ранее в связи с локдауном правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, которые действовали с марта по июль 2021 года. Потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении нерабочих дней и коронавирусных ограничений после 7 ноября пока не принималось. Однако такая возможность не исключается.