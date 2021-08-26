Правительство перенесло исполнение плана приватизации

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Российский экологический оператор (РЭО) создал библиотеку типичных проектов, которые помогут снизить стоимость рекультивации свалок в регионах в среднем на 5 млн рублей. Об этом пишет «360».

В регионах до сих пор не было библиотеки проектов с технологическими решениями. Типовые решения, подготовленные специалистами РЭО, позволят снизить стоимость рекультивации полигонов, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Для...