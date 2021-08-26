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Правительство перенесло исполнение плана приватизации

17:03, 26 августа 2021
Правительство перенесло исполнение плана приватизации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сроки исполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества перенесены на 2024 год. До этого завершение намечалось в 2022 году. Постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

План приватизации на трёхлетний период — один из последних программных документов, который был принят правительством Дмитрия Медведева.

Установить, что в 2022 году сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утверждённых распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2019 г № 3260-р, смещаются на два года, — указано в постановлении.

Смещение выполнили, чтобы синхронизовать сроки приватизации и бюджетного процесса, рассказали в Минфине. Новые программы не понадобятся.

Ранее стало известно, что ведомства попросили у Минфина ещё по три триллиона рублей в год на национальные проекты.

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