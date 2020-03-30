https://static.news.ru/photo/ee555d90-7256-11ea-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На фоне пандемии коронавируса в мире российское правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за сложившейся ситуации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, поддержка будет носить адресный характер, а осуществляться — в рамках антикризисного плана, а также за счёт мер, разработанных в поддержку среднего и малого бизнеса. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.

Окажем помощь транспортной сфере: это авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов, — сказал он.

По словам премьер-министра, на данный момент подписано распоряжение выделить на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющим эвакуацию россиян из других стран, 1,5 млрд рублей из Резервного фонда. Кроме того, готовятся меры поддержки организациям в сфере культуры, досуга, развлечений, спорта, физкультуры, туризма, общественного питания и гостиничном бизнесе, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице.