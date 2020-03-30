На фоне пандемии коронавируса в мире российское правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за сложившейся ситуации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, поддержка будет носить адресный характер, а осуществляться — в рамках антикризисного плана, а также за счёт мер, разработанных в поддержку среднего и малого бизнеса. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.
Окажем помощь транспортной сфере: это авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов, — сказал он.
По словам премьер-министра, на данный момент подписано распоряжение выделить на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющим эвакуацию россиян из других стран, 1,5 млрд рублей из Резервного фонда. Кроме того, готовятся меры поддержки организациям в сфере культуры, досуга, развлечений, спорта, физкультуры, туризма, общественного питания и гостиничном бизнесе,
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице.
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