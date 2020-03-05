https://static.news.ru/photo/f9f7d7a6-5ee0-11ea-b06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин разрешил министру финансов Антону Силуанову принимать участие в наблюдательном совете Сбербанка на безвозмездной основе. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Разрешить министру финансов Российской Федерации Силуанову А. Г. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета публичного акционерного общества «Сбербанк России», — говорится в документе.

3 марта в Госдуме одобрили законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка. Документ направлен на устранение конфликта интересов Центробанка. Они могут возникнуть при совмещении регулятором роли надзорного органа и акционера.

Силуанов заявил, что при покупке акций Сбербанка правительство избежит нарушения бюджетного правила. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), инвестированные в покупку акций Сбербанка, будут возвращаться в бюджет в виде прибыли Центрального банка. Силуанов пояснил, что деньги ФНБ «заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет».

NEWS.ru сообщал, что Сбербанк перестал возглавлять рейтинг лучших банковских брендов 2020 года. Индекс силы бренда (BSI) снизился с 93,1 до 91,6 пункта. Первое место в рейтинге теперь занимает Bank Central Asia — крупнейшая частная финансово-кредитная организация Индонезии.