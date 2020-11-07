Правительство одобрило поправки к проекту об изменениях в Налоговом кодексе

https://static.news.ru/photo/9266012e-20f2-11eb-a352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин одобрил 7 ноября поправки к проекту ФЗ об изменениях в Налоговом кодексе РФ. Позже их направят в Госдуму.

Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 1022670-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации» и направить их в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина РФ.

Кроме того, российский кабмин одобрил поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения главы РФ Владимира Путина и правительства РФ, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.

Также власти одобрили подготовленный Минэкономразвития проект закона о продлении на 2021 год моратория на проверки малого бизнеса. Соответствующее решение было принято правительством 5 ноября. В этот же день кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в России. Она содержит мероприятия по улучшению нормативной базы, которые позволят устранить помехи для использования инноваций в медицине, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках, образовании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин одобрил законопроект, предусматривающий расширение списка военнослужащих, которые имеют право на обеспечение жильём вне очереди. Согласно документу, в этот перечень будут включены Герои России и военнослужащие, которые были признаны негодными к службе по состоянию здоровья.