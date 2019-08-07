Правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
По его данным, цена газа для населения составит $178 (4640 гривен) за 1 тыс. куб. м.
Ранее News.ru писал, что двое рабочих погибли при выполнении работ по откачке воды в канализационном люке на Таллинской улице в Москве. Причиной смерти послужило отравление газом.