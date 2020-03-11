Российское правительство 12 марта проведёт заседание, в ходе которого рассмотрит законопроект о защите иностранных инвестиций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России, — сказал он во время встречи с отечественными инвесторами.
Глава кабмина выразил уверенность, что те меры, которые в том числе будут отражены в законопроекте, позволят снизить риски для инвесторов, помогут им продумать более длительные бизнес-планы и в целом укрепят интерес к работе в РФ.
По его словам, сейчас очень важно сформировать рынок для инвестирования и создать в стране условия для инвестиций, которые нужны для работы венчурных фондов и инвесторов.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что власти будут делать всё, чтобы привлечь инвесторов для работы в России и обеспечить безопасность их капиталовложений и минимизировать риски.
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