https://static.news.ru/photo/7660c57c-6392-11ea-b99f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Российское правительство 12 марта проведёт заседание, в ходе которого рассмотрит законопроект о защите иностранных инвестиций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России, — сказал он во время встречи с отечественными инвесторами.

Глава кабмина выразил уверенность, что те меры, которые в том числе будут отражены в законопроекте, позволят снизить риски для инвесторов, помогут им продумать более длительные бизнес-планы и в целом укрепят интерес к работе в РФ.

По его словам, сейчас очень важно сформировать рынок для инвестирования и создать в стране условия для инвестиций, которые нужны для работы венчурных фондов и инвесторов.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что власти будут делать всё, чтобы привлечь инвесторов для работы в России и обеспечить безопасность их капиталовложений и минимизировать риски.