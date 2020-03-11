Даже при низких ценах на нефть России хватит накопленных резервов на много лет. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Он заверил, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность,
Главной целью кабмина Мишустин назвал защиту россиян от финансовой неопредёленности. При этом, подчеркнул он, средств на индексацию социальных пособий и поддерживающих выплат, а также на выполнение других обязательств у государства достаточно.
Помимо этого, Россия прорабатывает дополнительные меры импортозамещения. В первую очередь — в промышленности и сельском хозяйстве, уточнил он.
Ранее NEWS.ru писал, что после заявления Всемирной организации здравоохранения о пандемии коронавируса фондовым рынкам предстоит пережить «чёрный четверг».
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