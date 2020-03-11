https://static.news.ru/photo/f9f55a06-6392-11ea-8de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство пока не видит рисков спада экономики страны в текущем году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Пока признаков такой опасности нет. То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время ситуация развивается «по более-менее позитивному сценарию». Он добавил, что инфляция в России не превысит 4%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев сообщил, что россиянам следует быть предельно осторожными при совершении покупок. В противном случае им может не хватить средств даже на еду. По его словам, вопреки прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), финансовый кризис в России в ближайшее время не начнётся, потому что он уже начался.