https://static.news.ru/photo/c8d7b23e-3593-11ea-a7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство не намерено банкротить компании, которые через полгода не смогут в полной мере платить налоги, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

При этом он отметил, что властям неизвестно, сколько продлится кризис, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что отсрочки для малого и среднего бизнеса по всем отчислениям на ближайшие полгода (кроме налога на добавленную стоимость (НДС)), а также снижение страховых взносов с 30% до 15% для доходов, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), могут обойтись бюджету РФ в 300–400 млрд рублей.

Также правительство прорабатывает возможность предоставления кредитов предприятиям для оплаты труда сотрудников. Выплаты могут начаться в пилотном режиме уже со следующей недели, они будут производиться через Сбербанк и ВТБ.