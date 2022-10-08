Правительство направит деньги на развитие городов Арктики

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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выделении субсидий на строительство социальных объектов в городах Арктики. Власти намерены преобразить населенные пункты, чтобы сделать их привлекательными для строителей Северного морского пути, сообщает URA.RU.

Города Крайнего севера будут включены в программу «Единая субсидия», которая использовалась для поддержки дальневосточных городов. Муниципалитеты Арктики смогут потратить деньги на строительство больниц, школ, детсадов, спортивных и культурных сооружений.

Развитие Арктики связано с реализацией транспортного проекта «Северный морской путь», который является самым коротким маршрутом для доставки товаров из Европы на Восток, а также нефти и газа в Азию. Для его реализации и обслуживания требуются специалисты, которые будут постоянно проживать на Крайнем севере, поэтому власти пересматривают подход к организации комфортной жизни в этих регионах.

По мнению экспертов, государство пытается стабилизировать население население Арктической зоны, так как города являются якорями и решают задачи всего региона. Инвестиции в социальную инфраструктуру Арктики необходимы для привлечения молодых специалистов. На сегодня требуют вложений Нарьян-Мар, Воркута, Амдерма, заполярные поселения Якутии и Красноярского края.

На сегодня социальная инфраструктура регионов Крайнего севера морально устарела и не соответствует запросам современной молодежи, которая приезжает развивать Арктику, считают специалисты. Принимаемые правительством меры помогут решить вопрос притока населения в арктическую зону.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что на реализацию программы по налаживанию логистических путей Севморпути до 2035 года планируется потратить 1,8 трлн рублей. Также он призвал обеспечить условия для обслуживания судов и обработки грузов на всей протяженности Северного морского пути.