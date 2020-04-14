Правительство может выделить 520 млрд рублей для поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/1c622e7c-7e8a-11ea-965a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ рассматривает новый антикризисный пакет, согласно которому из бюджета может быть выделено 520 млрд рублей для поддержки экономики.

По данным Forbes, план может быть представлен публично 16 апреля. На социальную поддержку планируется направить 300 млрд рублей. Из них 153 млрд рублей может пойти на выплату в мае-июне зарплаты в организациях пострадавших от COVID-19 отраслей.

Источник издания утверждает, что власти обсуждают субсидирование процентной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. Компании получат госгарантии на 50% от суммы кредита. Кроме того, планируется создать программу беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям.

Как ранее передавал NEWS.ru, нынешние меры, которые принимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.