https://static.news.ru/photo/e8a2a392-1f2e-11ea-a3c4-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на три ближайших года. Об этом сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова Наталия Фоменко.

В ходе обсуждения прогнозного плана приватизации были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, — цитирует ТАСС Фоменко.

По её словам, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства РФ. Целью расширения этой программы не является увеличение доходов бюджета, приватизация направлена на повышение эффективности управления компаниями.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в «Совкомфлоте», РусГидро, «Транснефти», «Ростелекоме», «Россетях» и в Объединённой зерновой компании.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ раскритиковало политику РЖД, по которой не планируется выплачивать дивиденды. В связи с этим Минфин предложил выпустить в свободное обращение 5–10% акций РЖД и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Речь может идти о 200–400 миллиардах рублей.