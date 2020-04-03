Правительство хочет ввести в совет директоров Шереметьево Михаила Бабича

https://static.news.ru/photo/340fd418-75be-11ea-b5fe-fa163e074e61_660.jpg Михаил Бабич Фото: economy.gov.ru

Первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич вошёл в список кандидатов в совет директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), утверждённый правительством России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Бабич в нём сменил замглавы Росимущества Илью Петрова. Также вместо бывшего замминистра транспорта Александра Юрчика в совет директоров МАШ предложена кандидатура первого замглавы Минтранса, главы Росавиации Александра Нерадько, передаёт «Интерфакс».

Всего в совет входят девять человек. Он формируется из выдвиженцев правительства РФ и представителей ООО «Шереметьево холдинг» — основного владельца аэропорта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве аэропорт Домодедово в связи с приостановкой рейсов в другие государства закрыл международную зону вылетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.