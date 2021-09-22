Правительство одобрило МРОТ не ниже прожиточного минимума

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Об этом сообщается на сайте правительства. В следующем году МРОТ составит 13 617 рублей, а его повышение приведёт к росту зарплат нескольких миллионов россиян.

Согласно принятому кабмином решению, законопроект подлежи т внесению на рассмотрение Госдумы в установленном порядке.

В правительстве отметили, что в следующем году МРОТ вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей. В связи с этим будут увеличены зарплаты почти трёх миллионов жителей России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил вообще отказаться от МРОТ и опираться на показатель прожиточного минимума.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов эту идею не поддержал. По его мнению, это может привести к «юридической чехарде». С ним согласилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что такой шаг вызовет хаос при нынешнем законодательстве.