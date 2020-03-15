https://static.news.ru/photo/33d28b4e-6759-11ea-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что туристические компании и авиаперевозчики получат отсрочку в выплате налогов из-за ситуации с коронавирусом. В дальнейшем эту меру могут распространить и на другие отрасли.

Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях, в дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия, — цитирует ТАСС Мишустина.

Как писал NEWS.ru, в России будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что резерв в соответствующем объёме будет использован в рамках бюджета текущего года. Деньги используют для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан России. Кроме того, правительство приняло решение увеличить объём предоставляемых гарантий.