Правительство России выделит Министерству юстиции РФ более 600 млн рублей, в том числе на увеличение зарплат работникам.
Также эти деньги пойдут на обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимости.
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Проектом предусматривается выделение средств из бюджета в размере 600 927,5 тысячи рублей.
Как ранее писал News.ru, российское правительство одобрило выделение до 252 млн рублей в 2019 году на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае.