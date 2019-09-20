Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство России выделит Министерству юстиции РФ более 600 млн рублей, в том числе на увеличение зарплат работникам.

Также эти деньги пойдут на обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимости.

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Проектом предусматривается выделение средств из бюджета в размере 600 927,5 тысячи рублей.

Как ранее писал News.ru, российское правительство одобрило выделение до 252 млн рублей в 2019 году на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае.

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