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Кабмин поддержал законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В тексте указано, что инициатива будет внесена в Госдуму в установленном порядке. Предусмотрено, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается...