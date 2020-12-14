Правительство частично компенсирует убытки авиаперевозчикам

https://static.news.ru/photo/ebd576ce-3e00-11eb-8119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, пострадавших от пандемии коронавируса, поможет представителям отрасли преодолеть финансовые трудности. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано.

Первоначально меры поддержки компаний были рассчитаны на самые тяжёлые месяцы снижения деловой активности с февраля по июль. Теперь авиаперевозчики могут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь с августа по ноябрь, — цитирует Мишустина RNS.

Он уточнил, что на стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях коронавируса уже выделено более 34 млрд рублей.

Глава кабмина добавил, что на обновление инфраструктуры регионам также будет выделено более двух миллиардов рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство продлило программу субсидирования авиакомпаний за выполнение вывозных рейсов до середины декабря. Чтобы получить деньги, авиаперевозчики должны предоставить в Росавиацию необходимые документы до 10 декабря. Ранее срок был установлен до 1 августа.