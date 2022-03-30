Болгария отказалась платить за российский газ в рублях

Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова. По её словам, которые приводит телеканал Nova, дополнительных мер в случае возможного перебоя в поставках не ожидается, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран.

Мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нём чётко говорится, что оплата производится в долларах или евро, — сказала Бориславова.

28 марта министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет. В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник также заявил, что если европейцы откажутся платить за российский газ в рублях, то перестанут получать «даровое» топливо, а найти других поставщиков, которые могли бы заменить Россию, в Европе не смогут. Дополнительные поставки газа, которые могут попасть в Европу не из России, он назвал «каплей в море».