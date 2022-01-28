«Позиция американцев»: экономист назвал причину топливного кризиса в ЕС

Начало газового кризиса в Евросоюзе связано с позицией Соединённых Штатов Америки по «Северному потоку — 2», заявил экономист Сергей Пикин. Он считает, что если бы российского газопровода не существовало, американцы бы «придумали его», пишет «Экономика Сегодня». Европу, в свою очередь, не спасают солнечные батареи и ветряные мельницы.

Газовые проблемы ЕС нельзя связывать напрямую с Украиной. Начало кризиса вызвано проблемами «Северного потока — 2», причиной которых стала позиция американцев, а не украинские события. Если бы «Северного потока — 2» не было, то США его бы придумали, и это стало бы началом европейских проблем. Вторым фактором является холодная зима прошлого года и проблемы с генерацией ветроэлектростанций, — подчеркнул Пикин.

Он напомнил, что возобновляемые источники энергии, такие как ветряные мельницы и солнечные батареи, плохо показали свою эффективность в плане выработки электроэнергии. По его мнению, трудности Евросоюза в этом вопросе во многом связаны с несбалансированной политикой по «зелёной энергетике» и малыми запасами сырья.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По её словам, договорённость об этом достигнута в переговорах с Берлином.