Появились новые данные о подорожании новогодних продуктов Глава INFOLine Федяков: рост цен на новогодний стол составил до 15% за год

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рост цен на продукты новогоднего стола за год составил до 15% в зависимости от вида товара. Об этом NEWS.ru сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Он пояснил, что больше всего подорожали продукты, у которых ранее традиционно была низкая наценка.

Среди наиболее подорожавших товаров — курица. Здесь рост составил 10–15%. Примерно так же подорожали и макароны. На картофель, свинину и муку рост составил до 10%, но это тоже достаточно весомо. Поэтому для тех потребителей, у которых эти товары — основные для новогоднего стола, его стоимость как раз вырастет на 10–15%, — сказал Федяков, отвечая на вопрос о наиболее подорожавших за год продуктах.

В то же время те слои населения, которые всегда покупали к празднику много дорогих продуктов — к примеру, говядину, овощи и фрукты, — почувствуют инфляцию меньше. Многие из этих товаров за год подорожали только на 5–10%, говорит Федяков.

Это связано с тем, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию. И опасаются завозить на рынок дорогостоящие товары, — сказал эксперт.

Он также отметил, что для сдерживания роста цен производители нередко прибегают к обеднению рецептуры в продуктах, заменяя дорогие ингредиенты на дешевые.

Ранее сообщалось, что только за декабрь говядина подорожает на 7–10%. Это связано с увеличением затрат производителей, сезонным ростом спроса и зависимостью рынка от импорта. Цены на рыбу только за декабрь могут вырасти еще сильнее — на 15%. Сообщалось также о возможном снижении цен на курицу и свинину, но эксперты полагают, что оно будет незначительным и коснется прежде всего социально значимых товаров — бройлеров, крыльев и суповых наборов.