«Повысится покупательная способность»: эксперт о заявлениях Набиуллиной Финансовый аналитик перечислил достоинства сильного рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной является абсолютно правильной, заявил член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. Аналитик считает, что укрепление курса рубля по отношению к иностранным валютам сыграет на руку россиянам и российской экономике. Накануне Набиуллина выступила с заявлением, что возврат к старому значению рубля грозит резкой девальвацией нацвалюты и снижением независимости и самостоятельности денежно-кредитной политики.

Позиция Набиуллиной, по моему мнению, абсолютно правильная. Она абсолютная рыночная фундаменталистка, ведь, когда рубль был слабый, тоже пытались регулировать валютными интервенциями, правда, были они не очень значительны и делала она это, прямо скажем, неохотно, — заявил Разуваев.

Эксперт подчеркнул, что с позицией Набиуллиной не согласны представители Минфина и российские экспортеры. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с укреплением рубля продлится еще несколько месяцев.

Рынок сам может все отрегулировать, а проблема с сильным рублем не нравится Минфину и экспортерам. Вообще для нашей страны крепкая валюта — это больше хорошо, чем плохо, так как при сильном рубле ставки находятся на довольно низком уровне, граждане увеличивают свой доход в валютном эквиваленте, повышается покупательная способность, — заявил Разуваев.

Ранее ряд российских банков перестали открывать вклады и накопительные счета в долларах и евро. И хотя пока не все банки отказались от валютных операций, есть риск, что эта мера коснется всей банковской системы России. В российских СМИ сообщалось, что ПСБ, Росбанк, «Открытие», Райффайзенбанк и Совкомбанк приостановили открытие вкладов и/или накопительных счетов в иностранной валюте. Какие-то организации сделали это давно — в марте и апреле, а какие-то — сейчас, в июне. И пока неясно, будут ли банки возвращать эти продукты.