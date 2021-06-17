Застройщики могут лишиться господдержки из-за роста цен на жильё

https://static.news.ru/photo/6c31a6ce-cf62-11eb-bedb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение стоимости квадратного метра жилья при строительстве может в дальнейшем изменить меры господдержки представителей жилищной сферы. Таким образом застройщики могут лишиться помощи от властей. Об этом пишет ТАСС.

После реформы долевого строительства и перехода отрасли на продажи через эскроу-счета в 2019 году законодательство в отрасли не менялось. В свою очередь государство, запуская меры поддержки для застройщиков, не диктует им размер стоимости квадратного метра, — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Повышение цен на строительство жилья и тяжёлая эпидемиологическая обстановка повлияли на ухудшение ситуации на рынке жилья. Это приводит к тому, что процесс по регулированию мер поддержки участников рынка усложняется.

Кроме того, министр подчеркнул, что количество процедур для застройщиков за последние годы значительно сократилось. При этом по необходимости все меры поддержки оказывались как надо. Поэтому к участникам рынка стоит относиться по-партнёрски и не завышать цены, не задумываясь о завтрашнем дне, заключил Стасишин.

Ранее стало известно, что в России подорожало жильё. Это произошло из-за инвесторов. Так, после запуска программы льготной ипотеки они приобретали оптом и в розницу квартиры.