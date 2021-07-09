Ресторатор оценил последствия подорожания рыбы

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что подорожание рыбной продукции не скажется на представителях ресторанного бизнеса. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что цены на рыбу для заведений формируются в зависимости от других факторов.

По его словам, стоимость продукции для предпринимателей в этой сфере зависит от того, сколько поймают рыбы конкретного вида. Она меняется от интенсивности путины.

Отсюда будет складываться цена. От имеющихся прыжков цен стоимость рыбы для ресторанов не зависит, — подчеркнул Миронов, говоря о последствиях роста цен.

Эксперт добавил, что незначительные изменения стоимости рыбы заведения общепита могут обойти, заранее закупая продукцию большими партиями. Так, единовременная закупка позволяет снизить цену. Ресторатор привёл в качестве примера закупку чавычи, которая производится раз в год.

При этом он добавил, что обычным потребителям придётся мириться с повышением цен и выразил сожаление по этому поводу.

Ранее россиян предупредили, что цены на консервированную рыбу и рыбную продукцию в пластиковой упаковке (пресервы) вырастут примерно на 15%. Это будет связано с грядущим удорожанием логистики и упаковочных материалов.