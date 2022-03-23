Повышение цен на бумагу назвали разводом

Повышение цен на офисную бумагу является разводом, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин «Радио 1». То, что Финляндия прекратила поставлять хлорат натрия для отбеливания бумаги, не повод для роста стоимости, отметил он. Хлор и натрий можно добывать из поваренной соли, это не дефицитное вещество.

В принципе, можно хлоркой отбеливать, по большому счёту можно кислородом отбеливать — это вообще никакая не проблема, это чушь какая-то собачья. XXI век на дворе, а они не могут решить проблему, которую решили уже, по-моему, в XVII веке, понимаете. Это явное разводилово для людей, которые вообще ничего не соображают. Поэтому все эти разговоры являются каким-то злым умыслом, который должен совершенно чётко за собой влечь меры ответственности, — сказал Шапкин.

Ранее Минпросвещения РФ объявило, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут вовремя, несмотря на нехватку бумаги в некоторых российских регионах. По их утверждению, вопрос нехватки «незначителен».

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность увеличения цен на бумагу. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отреагируют незамедлительно.