Потребительские расходы выросли в России с начала марта

https://static.news.ru/photo/a1276764-804e-11eb-8ed0-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Ускорение роста потребительских расходов обозначилось с началом марта. Траты населения с 1 по 7 число месяца увеличились на 4,2% по сравнению с 2,3% неделей ранее.

Основной вклад трат пришёлся на продовольственный сегмент, прирост в котором составил 7,1%, сектор услуг — 8% против 11,7% неделей ранее. На более благоприятную ситуацию с потребителем указывает и количество активных бизнесов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «СберИндекса».

Прирост за неделю обеспечил сектор услуг, составивший 10,1% г/г. А число точек в целом стало на 6,3% выше, чем в прошлом году.

В части «пандемийного провала», то есть сектора, где должны находиться «нормальные» траты, отклонение «подтянулось» на 3,3%, что означает реальное улучшение в сервисной части экономики.

За февраль расходы потребителей выросли более чем на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросли траты на компьютеры и бытовую технику, экономили россияне на путешествиях, кафе и книгах.

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