https://static.news.ru/photo/46259b5a-6e9e-11ea-bca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года выросли на 0,3%. До этого стоимость товаров росла каждую неделю на 0,1%.

С начала 2020-го инфляция увеличилась на 1,3%, а с начала марта прибавила 0,5%. В годовых значениях инфляция в стране складывается на уровне 2,5%, передаёт Росстат.

Падение рубля, произошедшее в феврале — марте 2020 года, вызовет временное ускорение инфляции в РФ. По данным ЦБ РФ, негативные явления могут начаться в ближайшие месяцы. Регулятор добавил, что замедленный внутренний и внешний рост является важным дезинфляционным фактором и окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать займы, выданные малому и среднему бизнесу (МСБ), а также самозанятым гражданам, чьё положение ухудшилось в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующие информационные письма регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.

Такая мера поддержит предпринимателей, попавших в сложную ситуацию, поможет им сохранить способность обслуживать свои обязательства в дальнейшем.

Регулятор также посоветовал предоставлять субъектам МСБ отсрочку погашения остатка основного долга и процентов, а также не начислять заёмщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредитования.

Ранее NEWS.ru писал, что клиенты Промсвязьбанка, пострадавшие от коронавирусной инфекции, смогут получить отсрочку по платежам. Банк согласился предоставлять кредитные каникулы до двух месяцев.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.