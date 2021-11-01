В Москве из-за инвесторов обвалятся цены на квартиры

Инвесторы перестали вкладываться в московскую недвижимость. В связи с этим эксперты рассчитывают на снижение стоимости жилья в столице в ближайшие два года. На уменьшение числа покупок влияет рост стоимости ипотечного кредитования и повышение доходности финансовых инструментов, передаёт «Коммерсант».

Стоимость первичной недвижимости в Москве может сократиться на 15–20% к концу 2022 — началу 2023 года, с 236 тыс. руб. до 190–200 тыс. руб. за 1 кв. м, — прогнозируют аналитики УК «Ингосстрах—инвестиции».

В компании это объясняют высокими темпами строительства. Сейчас потребность города в жилье составляет 3,8 млн кв. м в год. В то же время в прошедшие два года в Москве вводили по 5 млн кв. м в год. А за первые восемь месяцев этого года уже сдано 4,3 млн кв. м.

Доля инвесторов на первичном рынке сократилась с 18% до 8–10% в общей структуре спроса, — рассказал руководитель центра новостроек «Этажей» Сергей Зайцев.

По его словам, этот вид вложения средств теряет свою привлекательность из-за замедлившейся динамики цен на рынке недвижимости. Кроме того, появились и более доходные инструменты. Например, финансовый рынок. Издание приводит данные Московской Биржи, согласно которым доходность 10-летних облигаций выросла с начала года с 6,3% до 8,3%.

Накануне Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы. Также регулятор считает, что развитие ипотечного рынка будет способствовать строительству и повышению доступности жилья, не создавая при этом риска избыточного роста цен на недвижимость.