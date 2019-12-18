https://static.news.ru/photo/082a0c9e-2201-11ea-8956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Возможные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Лёвочкин.

По его словам, начиная с 2014 года, через Украину были прокачаны 474 млрд кубометров газа, что позволило стране получить $14 млрд.

Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год, — отметил депутат в эфире телеканала «Россия 1».

Лёвочкин добавил, что считает возможный отказ Киева от транзита «экономическим нонсенсом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине оценили шансы подписать контракт по газу с Россией до Нового года. Они крайне невелики, заявил руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. По его словам, с каждой минутой шансы приближаются к нулю. При этом спрогнозировать результаты переговоров с российской стороной трудно, считает Коболев.