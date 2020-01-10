https://static.news.ru/photo/50e5ee82-33f7-11ea-8c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что доходы Ирана во время правления в Америке Дональда Трампа упали на 80%.

По его словам, Иран в настоящий момент не может получить доступ к почти 90% иностранной валюты, находящейся в резерве. Такое заявление госсекретарь сделал во время брифинга, видеозапись с которого размещена в официальном Twitter Государственного департамента.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. Однако ограничительные меры могут быть прекращены.