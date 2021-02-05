Потенциальный преемник Меркель высказался против сворачивания СП-2

https://static.news.ru/photo/bca6adc8-67bd-11eb-a648-96000091f725_660.jpg Армин Лашет Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Армин Лашет, новый председатель партии Христианско-демократический союз, входящей в состав правящей коалиции, заявил, что Берлин не должен отказываться от завершения проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным в России.

В течение 50 лет, даже в напряженный период холодной войны, Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство ФРГ следует верным курсом, — заявил он в интервью Reuters.

В то же время он отметил, что при работе над проектом газопровода из РФ в Европу необходимо учесть интересы других стран и участников рынка.

Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить поставки энергоносителей через этот проект частного сектора, — указал политик.

Лашет добавил, что, несмотря на имеющиеся разногласия в стране по вопросу реализации проекта, политическим силам в Бундестаге удастся прийти к консенсусу, в том числе с партией «зелёных», которая активно выступает за прекращение сотрудничества с РФ.

Я не думаю, что «Северный поток — 2» станет серьёзной проблемой на [предстоящих] выборах. Более того, я думаю, что консенсус, например, с «зелёными» возможен, — сообщил глава ХДС.

16 января NEWS.ru писал, что в Германии избрали Лашета на пост председателя ХДС, чьё место ранее занимала действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сама Меркель заявляла, что планирует уйти с поста канцлера в 2021 году. Зачастую правящая коалиция назначает новым канцлером главу партии ХДС. В связи с этим Армина Лашета считают наиболее вероятным претендентом на пост канцлера Германии, если предстоящие парламентские выборы не пошатнут позиции правящей коалиции.