Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

https://static.news.ru/photo/50d274e2-abde-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: Норникель/vk.com

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам отказаться от дивидендов в 2020 году из-за аварии в Норильске.

ЧП в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели «Норникеля». Именно поэтому миллиардер решил выступить с подобной инициативой. «Интеррос» уже направил письмо РУСАЛу и Crispian, в котором говорится, что компания бросила все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологии. В связи с этим бизнесменам предложили ограничить итоговые дивиденды за 2020 год минимальным уровнем в $1 млрд, сообщает «Интерфакс».

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.

5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, писал NEWS.ru.