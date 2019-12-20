https://static.news.ru/photo/d75a211c-23b8-11ea-82c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин и Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что экономические реформы в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад России. По его словам, частная собственность должна была стать альтернативой «несостоятельному государственному управлению».

Реформы не были ошибкой. <...> Они были как болезненная операция или лекарство, — сказал Потанин в интервью Bloomberg.

Совладелец «Норникеля» отметил, что «эффективные собственники не появляются из ниоткуда». Для их появления государственные активы должны были быть переданы в частные руки, уверен миллиардер. При этом он уточнил, что собственность была распределена неравномерно. Причиной Потанин назвал бедность, в которой пребывала большая часть россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей помог в студенческие годы Владимиру Потанину избежать наказания за проступок во время уборки капусты. В фильме Вячеслава Духина «МГИМО. На всех языках мира» бизнесмен рассказал, что в годы СССР поехал на уборку капусты в одном отряде с известным отпрыском. В какой-то момент юноши начали играть в футбол кочанами. Это увидел проверяющий.