https://static.news.ru/photo/81a2e820-df80-11e9-bece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная дума приняла закон, освобождающий от подоходного налога всех видов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях или во время стихийных бедствий.

Документ уточняет, что от НДФЛ освобождаются также доходы россиян, сдающих жилые помещения потерпевшим на условиях аренды, оплата которой производится за счёт госбюджета. Льгота не будет превышать суммы, полученной пострадавшими для оплаты аренды, говорится на официальном сайте Госдумы .

Ранее News.ru сообщал, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об увеличении налогового вычета на обучение детей. Максимальную планку предложено поднять до 80 тысяч рублей в год.