Постпред РФ при ЕС заявил, что европейцев готовят к перебоям с газом

В Евросоюзе идёт подготовка общественного мнения к возможным новым ограничительным мерам в отношении России и проблемам с поставками газа, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его словам, эта ситуация сложилась исключительно из-за проблемы Украины, а Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российский газ.

А обвиняют в этой проблеме Россию по сложившейся практике, превратившейся во вредную привычку, — уточнил он.

По его мнению, это необходимо для оправдания «якобы вынужденных санкций» против РФ и последующих за ними проблем.

При этом он подчеркнул, что ЕС не сможет быстро найти замену российскому голубому топливу, поэтому при неблагоприятном развитии событий странам-членам придётся «сразу перейти на дрова».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Европейский союз сомневается в готовности России полностью перестать поставлять газ в Европу, но не исключил того, что поставки могут сократиться в случае введения санкций против Москвы.

Ранее Боррель заявил, что ЕС надеется избежать введения против России «болезненных» санкций, хотя имеет для этого все инструменты. Глава дипломатии добавил, что при этом западные страны «никому не угрожают», а только лишь доводят до понимания последствия «определённых действий». Боррель пояснил, что это лишь часть «дипломатических переговоров», которые направлены на предупреждение «агрессии» против Украины.