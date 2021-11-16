Постпред РФ при ЕС не видит политики в приостановке «Северного потока — 2»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что Москва пока не получала политических заявлений от Германии по поводу приостановки сертификации газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что в России не хотели бы видеть политической составляющей в этом, заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Ранее стало известно о приостановке сетевым агентством Германии сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора.

Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счёт, — заявил Чижов.

Он добавил, что не хотелось бы усматривать в произошедшем политической составляющей. При этом Чижов не смог ответить, с чем именно связано решение властей ФРГ, но подчеркнул, что речь идёт не о заморозке сертификации газопровода, а о приостановке.

Также постпред РФ в Брюсселе отверг версию того, что действия Берлина могут быть связаны с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам. Уточняется, что в связи с этим компания Nord Stream 2 AG намерена основать дочернюю компанию для управления немецкой частью трубопровода. После чего «дочка» должна выполнить требования независимого оператора передачи в соответствии с местным законодательством.