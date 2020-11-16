Поставщиков продуктов в РФ могут обязать доказывать информацию с этикеток

https://static.news.ru/photo/9638b724-2836-11eb-b47d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор предлагает обязать производителей продуктов питания обосновывать информацию об уникальных свойствах товара, указанную на этикетках.

Письмо с предложением Роспотребнадзора Министерство сельского хозяйства РФ направило в отраслевые союзы и организации по производству пищевой продукции, копия послания оказалась в распоряжении ТАСС. В документе предлагается определить критерии «формирования доказательств, подтверждающих отличительные признаки пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов».

Такими критериями предлагается считать нормативные показатели содержания веществ, входящих в состав продукта, наличие аналитических данных, подтверждающих информацию с этикетки, наличие методов, позволяющих оценить продукт на содержание указанных на этикетке веществ, наличие лабораторных исследований, подтверждающих уникальные свойства товара, а также наличие результатов научно-исследовательских работ, подтверждающих информацию о полезности продукта.

Как передавал NEWS.ru, ранее Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением ввести в стране двойные ценники. Согласно этой инициативе, на продуктах должна указываться цена за фиксированный объём или вес товара, не зависящая от его количества в упаковке.