Поставщиков продуктов в РФ могут обязать доказывать информацию с этикеток

Роспотребнадзор предлагает обязать производителей продуктов питания обосновывать информацию об уникальных свойствах товара, указанную на этикетках.
Письмо с предложением Роспотребнадзора Министерство сельского хозяйства РФ направило в отраслевые союзы и организации по производству пищевой продукции, копия послания
Такими критериями предлагается считать нормативные показатели содержания веществ, входящих в состав продукта, наличие аналитических данных, подтверждающих информацию с этикетки, наличие методов, позволяющих оценить продукт на содержание указанных на этикетке веществ, наличие лабораторных исследований, подтверждающих уникальные свойства товара, а также наличие результатов научно-исследовательских работ, подтверждающих информацию о полезности продукта.
Как передавал NEWS.ru, ранее Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением ввести в стране двойные ценники. Согласно этой инициативе, на продуктах должна указываться цена за фиксированный объём или вес товара, не зависящая от его количества в упаковке.