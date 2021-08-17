Поставщики рассказали о росте цен на перевозку продуктов до 160%

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цены на перевозки внутри России и за её пределами. Подорожание составило от 10% до 160%. Также стало известно о нехватке свободного транспорта. Об этом пишет издание «Коммерсант».

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, стоимость перевозок в среднем выросла на 10–11% год к году. При этом динамика зависит от направления и сезона. Также возникли проблемы с порожним транспортом по причине ухода ряда игроков с этого рынка.

В Картофельном союзе говорят о 20–30% подорожании перевозок на ряде направлений в сравнении с прошлым годом. По мнению представителей союза, это связано с нехваткой рефрижераторного транспорта и отъездом из России водителей, имеющих гражданство стран СНГ.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» сообщают о росте цен на внутрироссийские перевозки на 10–15% и на 24–160% — на международные.

Кроме того, в одной из крупных пищевых компаний «Коммерсанту» рассказали. что сокращение числа грузовиков позволило транспортным компаниям диктовать свои цены.

При этом в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» сообщили, что подорожание составило не более 15% и произошло впервые за 10 лет. При этом руководство ассоциации отмечает, что эти доходы не покрывают рост расходов на топливо, запчасти и новые автомобили. При учёте всех издержек транспортников, рост цен мог бы составить 100%, отметили в ассоциации.



В Минсельхозе «Коммерсанту» подтвердили, что они получают сообщения о росте цен на перевозку. Возможные решения проблемы прорабатываются с Минпромторгом и Минтрансом.

Ранее сообщалось, что производители фруктов попросили ограничить их ввоз из-за границы.