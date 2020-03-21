https://static.news.ru/photo/b8b81066-6c01-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подорожание гречки и других круп является естественным процессом, связанным с восстановлением мировой конъюнктуры зернового рынка, считает генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков добавил, что рост цен на крупу спровоцирован ростом курса доллара, последовавшим за провалом сделки с ОПЕК. ФАС мониторит ситуацию на рынке и имеет право привлекать к ответственности продавцов, которые попытаются извлечь дополнительную выгоду из повышенного спроса россиян, пишет «Профиль».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Минпромторг занялись формированием дополнительного пула поставщиков продуктов питания на случай, если сорвутся поставки. Ретейлеры пересматривают логистику для оперативной доставки и выкладки товаров повышенного спроса.