Подорожание гречки и других круп является естественным процессом, связанным с восстановлением мировой конъюнктуры зернового рынка, считает генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков добавил, что рост цен на крупу спровоцирован ростом курса доллара, последовавшим за провалом сделки с ОПЕК. ФАС мониторит ситуацию на рынке и имеет право привлекать к ответственности продавцов, которые попытаются извлечь дополнительную выгоду из повышенного спроса россиян,
Как сообщал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Минпромторг занялись формированием дополнительного пула поставщиков продуктов питания на случай, если сорвутся поставки. Ретейлеры пересматривают логистику для оперативной доставки и выкладки товаров повышенного спроса.
Добавьте наши новости в избранные источники