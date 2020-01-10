https://static.news.ru/photo/22ddd006-3445-11ea-b29d-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Компания Spirit AeroSystems — поставщик деталей для лайнеров Boeing 737 MAX — планирует уволить более 2,8 тысячи своих сотрудников из-за приостановки поставок самолёта.

Об этом говорится на сайте поставщика.

Spirit AeroSystems поставляла до 70% комплектующих запчастей, что приносило компании половину годового оборота.

Там также отметили, что не получили информации от Boeing о том, на какое время приостановлено производство самолётов.

Как ранее писал NEWS.ru, американская корпорация The Boeing Company опубликовала внутреннюю переписку своих сотрудников, содержащую комментарии с резкой критикой по поводу разработки модели самолёта 737 MAX.