Компания Spirit AeroSystems — поставщик деталей для лайнеров Boeing 737 MAX — планирует уволить более 2,8 тысячи своих сотрудников из-за приостановки поставок самолёта.
Об этом говорится на сайте поставщика.
Spirit AeroSystems поставляла до 70% комплектующих запчастей, что приносило компании половину годового оборота.
Там также отметили, что не получили информации от Boeing о том, на какое время приостановлено производство самолётов.
Как ранее писал NEWS.ru, американская корпорация The Boeing Company опубликовала внутреннюю переписку своих сотрудников, содержащую комментарии с резкой критикой по поводу разработки модели самолёта 737 MAX.
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