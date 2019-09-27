https://static.news.ru/photo/351bc0be-e12c-11e9-83db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объём поставок продовольствия и сельхозпродукции в РФ из стран, подпавших под продовольственное эмбарго, сократились с 2013 года более чем в 100 раз. Такие данные содержатся в докладе кабмина президенту Владимиру Путину о мерах по выполнению его указа о продлении запрета на иностранные продукты.

Как пишет « Интерфакс », в докладе приводятся данные Минэкономразвития, а сам документ подписан вице-премьером Алексеем Гордеевым.

В докладе указано, что в январе - июне 2019 года из стран, попавших под контрсанкции Кремля, ввезена 31 тысяча тонн продукции, в то время как в аналогичный период 2013 года этот показатель составлял более 3,4 млн тонн. Стоимость ввезённой продукции снизилась соответственно с $4,9 млрд до $226,5 млн.

Выпавшие объёмы были компенсированы наращиванием импорта из стран СНГ в 2,2 раза (на 1,1 млн тонн), Африки — на 25% (на 166,3 тысячи тонн), Юго-Восточной Азии — на 12% (на 83,3 тысячи тонн) и Сербии — в пять раз (на 192,6 тысячи тонн).

Как считают в кабмине, изменение срока действия продовольственного эмбарго зависит от действий стран, которые ввели санкции в отношении российских чиновников, компаний и их менеджмента.

Как писал News.ru, в июне президент РФ издал указ, которым действие продовольственного эмбарго продлено до 31 декабря 2020 года.