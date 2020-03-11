https://static.news.ru/photo/d4cab39a-6444-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европейский союз продолжит наращивать закупки российского газа в обозримой перспективе, независимости от состояния цен, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, стоимость российского газа для Евросоюза «привязаны к ценам на нефть, однако с временным лагов в девять месяцев», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава крупнейшего российского частного добытчика газа НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что влияние коронавируса на снижение цены на газ будет носить краткосрочный характер, который исчерпает себя через несколько месяцев.