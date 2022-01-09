Поставки российского газа в Европу сократились почти вдвое из-за потепления

Резкое потепление в Европе существенно снизило поставки российского газа в первую неделю января. Прокачка по газопроводу Ямал—Европа осталась нулевой, через «Турецкий поток» сократилась на треть, а среднесуточный объём поставок газа в Европу через Украину с 1 по 9 января упал до 54 млн кубометров, что на 55% меньше, чем в предшествующие десять дней декабря 2021 года. Европейские клиенты «Газпрома», ожидая тёплой зимы, минимизируют текущие закупки и используют имеющиеся запасы газа, пишет «Коммерсант».
Причиной этого
Синоптики полагают, что январь и март в Европе в этом году в среднем будут немного теплее многолетней нормы, февраль — теплее для севера Европы и холоднее для юга. Не исключено, что европейские клиенты «Газпрома» в дальнейшем могут минимизировать уровень закупок, чтобы избежать лишних трат до весны.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие два месяца Европа рискует остаться без газа из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах. Авторы материала отмечают, что предпосылками к топливному кризису стали переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В издании считают, что единственным выходом из ситуации являются дополнительные поставки газа из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам.