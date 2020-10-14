Поставки по газопроводу TAP в Европу начнутся через месяц

https://static.news.ru/photo/d65ff5e0-0e34-11eb-8a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: tap-ag.com

Транспортировка газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) может начаться в середине ноября 2020 года. В данный момент оператор газопровода завершает подготовку к запуску коммерческих операций.

Трубопровод TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приёмного терминала на юге Италии. Ожидается, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года, — цитирует RNS сообщение консорциума TAP.

Трансадриатический трубопровод строился четыре с половиной года. Он является частью проекта «Южный газовый коридор», который предполагает поставку газа из каспийского региона в Европу, в обход России. Проект TAP оценивается в $45 млрд. Его участниками являются: BP — 20%, Socar — 20%, итальянская Snam — 20%, бельгийская Fluxys — 19%, испанская Enagas — 16% и швейцарская Axpo — 5%.

Как писал NEWS.ru, длина ТАР составляет 878 километров. По нему газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Турцию и Грецию должен пойти на юг Европы. Газопровод соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии. Таким образом, трубопровод должен стать альтернативным маршрутом в Европу. Изначально он будет транспортировать 10 млрд кубометров газа в год с потенциалом удвоения мощности до 20 млрд. На греческий участок потрачено более €1,5 млрд.