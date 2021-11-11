Поставки газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа снизились на 40%

Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию 12 ноября снизились на 40% до 450 тысяч кубометров в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. В то же время прокачка газа через Украину идёт стабильно, сообщает РИА Новости.

По данным «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа через украинскую ГТС держатся на максимальном объёме поставок в рамках контрактных обязательств с «Газпромом» — 109 млн кубометров в сутки.

Газопровод Ямал-Европа протяжённостью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Эксперты прогнозировали рост поставок по этому маршруту после планов «Газпрома» начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).

Ранее сообщалось, что крупнейшие подземные газовые хранилища «Газпрома» в Германии и Австрии так и не перешли в режим интенсивной закачки. Изначально «Газпром» должен был интенсифицировать закачку в европейские ПХГ с 8 ноября сразу после заполнения российских хранилищ. Однако, по данным европейских операторов ПХГ, средний уровень запасов хранилищ в ЕС составляет 75,3%, и уже начался период отбора.

Несмотря на рост поставок российского газа в Европу, запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) «Газпрома» не только не увеличиваются, но даже уменьшаются. Уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остаётся втрое ниже, чем в среднем по ЕС.